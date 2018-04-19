10:32 19.04.2018 | Политика | Новости
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Депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира - ВИДЕО, ФОТО

В среду вечером, 18 апреля, после эфира на одного из украинских телеканалов вновь подрались народные депутаты.

Депутат Мельничук разбил нос Линько после прямого эфира - ВИДЕО, ФОТО

Драка произошла между внефракционным Сергеем Мельничуком и радикалом Дмитрием Линько. При этом первый разбил нос второму.

Ка сообщают журналисты телеканала, избранники пытались начать спаринг еще во время эфира, однако, тогда им помешал телеведущий.

Причиной стало исключение Мельничука из фракции Радикальной партии. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил его возле сцены.

После инцидента Линько сказал, что у него сломан нос, но заявление он писать не будет.

Этот человек еще поплатится. Просто подошел - ударил меня в висок. Надо, чтобы таких людей не было в Верховной Раде, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще в феврале 2015 года с формулировкой: "за действия, дискредитирующие депутата".

На Сергея Мельничука в прошлом году прокуратура завела дело из-за инцидента со стрельбой.


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