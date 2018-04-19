16:50 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Более 1 млн украинцев определились с врачом, - Минздрав

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поведала, что на сегодняшний день более 1 млн украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра.

Более 1 млн украинцев определились с врачом, - Минздрав

Отметим, что в рамках кампании "Врач для каждой семьи", граждане нашей страны уже определились с врачом и подписали соответствующие декларации. Об этом Супрун сообщила в своем Facebook.

По ее словам, кампания продвигается в хорошем темпе там, где местные власти и медучреждения хорошо подготовились. Ведь, как известно, итернет, компьютеры, принтеры и бумага - базовые вещи, которые необходимые для подписания деклараций с пациентами.

На вопрос о том, как Супун удалось привлечь такое количество граждан, она ответила: "Секрет успеха - это подготовленные и мотивированные медицинские работники, профессиональная и эффективная местная власть и активные граждане".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течении двух недель длятся кампании по избранию личного семейного врача, в результате которых уже подписано больше 350 тысяч деклараций.

В электронной системе здравоохранения уже зарегистрирвалось более тысячи медицынских учреждений, больше 15 500 докторов первичного звена, а из них более 10 тысяч семейных медиков, больше 2500 терапевтов, больше 2500 педиатров.<


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