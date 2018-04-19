11:57 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аргентина выдаст Украине подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что правительство Аргентины удовлетворило запрос о выдаче гражданки нашей страны, которая подозревается в растрате 1,2 млн гривен.

Аргентина выдаст Украине подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен

Соответствующие заявление он сделал на своей страничке в Facebook.

Как сообщил в своем посте Енин, решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности. 

В ГПУ назвали этот случай беспрецедентным, поскольку между Украиной и Аргетиной нет договорных отношений в сфере экстрадиции.

При этом существуют определенные логистические сложности в осуществлении экстрадиции, так как Аргентина находится на другом конце мира и доставка подозреваемой в Украину требует договоренностей с транзитными странами.

В настоящее время подробности о подозреваемой пока не розглашаются.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. В результате аварии погибли пять человек.


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