Аргентина выдаст Украине подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен

Соответствующие заявление он сделал на своей страничке в Facebook.

Как сообщил в своем посте Енин, решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности.

В ГПУ назвали этот случай беспрецедентным, поскольку между Украиной и Аргетиной нет договорных отношений в сфере экстрадиции.

При этом существуют определенные логистические сложности в осуществлении экстрадиции, так как Аргентина находится на другом конце мира и доставка подозреваемой в Украину требует договоренностей с транзитными странами.

В настоящее время подробности о подозреваемой пока не розглашаются.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Аргентине потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. В результате аварии погибли пять человек.