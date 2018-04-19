Япония протестует в связи учениями на Курилах, которые проводит Россия - ФОТО

Власти Японии продолжают переговоры о спорной территории. Об этом в четверг, 19 апреля. сообщил секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Как сообщает агентство Kyodo, которое цитирует словам секретаря, он выразил надежду на мирное урегулирование вопроса.

Чтобы решить проблему в целом, нам необходимо решить территориальный вопрос. Мы продолжим переговоры по урегулированию вопроса о владении четырьмя северными островами и заключению мирного договора, - пояснил Суга, напомнив, что в учениях на Курильских островах принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 800 единиц техники, включая танки Т-72Б, артиллерийские орудия, МИ-8АМТШ и три корабля Тихоокеанского флота.

Напомним, четыре южных острова Курил вошли в состав СССР после Второй мировой войны.

Вместе с тем Япония считает их своими северными территориями. Мирный договор по итогам войны между Токио и Москвой не заключен до сих пор.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале текущего года министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Токио выразило Москве протест в связи с началом военных учений на южных Курилах. По словам министра, данные учения могут привести к усилению военного присутствия России на четырех северных островах.