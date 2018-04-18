Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале июня

Как сообщает USA Today, переговоры с Северной Кореей прошли на очень высоких уровнях.

При этом, президент США считает, что в настоящее время важен лишь конечный результат, а не желание стран провести саммит. Также Трамп отметил, что для проведения встречи рассматриваются пять разных мест, а сама встреча состоится в конце мая или начале июня.

Сообщается, что встреча с Синдзо Абэ была посвящена ядерной программе Северной Кореи. Кроме того, санкции против КНДР будут в силе, пока она не проведет денуклеаризацию

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провозгласил "новую эру" взаимоотношений с Китаем. Сообщается, что в ходе встречи Кимы с председателем Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао поднимался вопрос усиления сотрудничества двух государства на фоне наростания напряженности в Тихом океане.