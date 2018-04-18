09:23 18.04.2018 | Политика | Новости
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Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале июня

Накануне глава американського государсва виделся с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Так, во время встречи стороні обсудили визит лидера КНДР Ким Чен Ына, которій запланированій на июнь текущего года.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале июня

Как сообщает USA Today, переговоры с Северной Кореей прошли на очень высоких уровнях.

При этом, президент США считает, что в настоящее время важен лишь конечный результат, а не желание стран провести саммит. Также Трамп отметил, что для проведения встречи рассматриваются пять разных мест, а сама встреча состоится в конце мая или начале июня.

Сообщается, что встреча с Синдзо Абэ была посвящена ядерной программе Северной Кореи. Кроме того, санкции против КНДР будут в силе, пока она не проведет денуклеаризацию

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи  Ким Чен Ын провозгласил "новую эру" взаимоотношений с Китаем. Сообщается, что в ходе встречи Кимы с председателем Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао поднимался вопрос усиления сотрудничества двух государства на фоне наростания напряженности в Тихом океане. 


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