В Украине назначат несколько новых профессиональных праздников

Таким образом в Украине может появится День Государственной фискальной службы, День пограничника, День профессиональных союзов и День работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

В частности, в проектах указов предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы - 22 апреля.

Также предлагается учредить День Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы, который праздновался 18 марта), а День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 16 ноября одним махом внесла католическое Рождество в перечень нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины. А чтобы дополнительный выходной не отразился на бюджете страны, народные избранники решили отменить выходной 2 мая. Президент Украины Петр Порошенко согласился отмечать католическое Рождество наравне с православным, подписав закон о введении выходного дня на 25 декабря.