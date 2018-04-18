10:17 18.04.2018 | Политика | Новости
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В Турции вновь продлили режим чрезвычайного положения

Вице-премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш заявил, что принятый парламентом государством закон предусматривает продление режима чрезвычайного положения еще на 90 дней.

В Турции вновь продлили режим чрезвычайного положения

Об этом передает BBC.

Отметим, что документ вступает в силу с 01:00 19 апреля 2018 года. Как сообщил турецкий министр, соответствующий законопроект необходимый для обеспечения преемственности мер предосторожности для защиты принципа правового государства.

Кстати, чрезвычайное положение в Турции ввели летом 2016 года после неудачной попытки военного переворота. Также известно, что данный режим продлили на фоне протестов оппозиции, которая выступает против итогов референдума о расширении полномочий президента.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", степень готовности Турции ко вступлению в Европейский Союз находится на крайне низком уровне за всю историю ее евростремлений.


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