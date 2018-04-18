В Турции проведут выборы до нужного срока

Об этом сообщает Hurriyet.

Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган организовал особую пресс-конференцию, где указал, что в стране повышается неопределенный уровень ситуации после попытки государственного переворота в 2016 году и поэтому необходимо переходить к новой системе правительства.

Он добавил, что было обговорено предложение госпожи Бахели, после чего власть государства приняла решение положительно подойти к вопросу о досрочных выборах, которые организуют 24 июня 2018.

Эрдоган заметил, что Турция вынуждена принять меры по ликвидации политической неопределенности, обращая внимание на военную операцию в Сирии и исторически важные события в Ираке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вице-премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш заявил, что принятый парламентом государством закон предусматривает продление режима чрезвычайного положения еще на 90 дней.