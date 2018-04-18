08:21 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики рассказали о монетизации субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий для домохозяйств будет проходить в два этапа. 

В Минсоцполитики рассказали о монетизации субсидий

Таким образом, по словам министра, на первом этапе планируется монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление. Такие домохозяйства будут получать средства от государства, однако будет установлена серьезная ответственность за неуплату коммунальных услуг.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

Также Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

Так, по окончанию сезона, если человек рассчитался и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Чиновник добавил, что с 1 января 2018 года первый этап монетизации предусматривал переход на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями-исполнителями коммунальных услуг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в феврале 2018 года размер субсидирования для столичных жителей уменьшился на 17 процентов. На сегодняшний день средний размер получаемой киевлянами субсидии составляет около 1237 гривен.


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