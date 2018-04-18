В Ереване полиция задержала 84 человека - ВИДЕО

Из них 30 человек совершили административные правонарушения, их отпустили после составления протокола. Об этом сообщил пресс-секретарь правоохранительного ведомства Ашот Агаронян.

По данным ведомства, остальные 54 человека подозреваются в совершении уголовных преступлений, их дела представлены в следственные органы.

Вместе с тем телеканал "Гала" сообщает, что в городе Гюмри протестующие пытались войти в учебные заведения и агитировать студентов присоединяться к демонстрациям, после чего учебные заведения в городе закрыли, в результате чего произошли столкновения между протестующими и полицией.

Однако только нескольким из них удалось пройти в здание и призвать студентов не оставаться в вузе и выходить на протесты. Согласно информации издания, среди протестующих есть и школьники. Некоторые из них утверждают, что директора школ угрожают им отчислением.

Напомним, накануне парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства, несмотря на протесты.

Как сообщал УРА-Информ, свыше 70 депутатов парламента Армении на специальном заседании во вторник, 17 апреля, избрали бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания.