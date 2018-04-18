08:15 18.04.2018 | Политика | Новости
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Украинская армия поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower.

Украинская армия поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Теперь среди 136 стран Украина находится на 29 месте. Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 18 апреля, на сайте компании, тройка лидеров в списке осталась неизменной. В нее входят Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай.

Вместе с тем армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь 42, а Венгрия - 57 место. На последнем месте расположился Бутан.

В компании также напомнили, что для создания рейтинга ее эксперты провели комплексное исследование, во время которого учли более 50 факторов. При этом страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе. Порошенко также добавил, что антитеррористическую операцию на Донбассе переформатируют в операцию Ообъединенных сил 30 апреля текущего года.


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