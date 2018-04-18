15:30 18.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп встретится с Меркель в конце апреля

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о планах 27 апреля 2018 года провести деловую встречу с руководством Германии.

Трамп встретится с Меркель в конце апреля

Об этом сообщает Reuters.

Как указано в сообщении издания, в этом месяце, 27 апреля, президент США Дональд Трамп встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель для того, чтобы в ходе встречи правительство двух государств конструктивно могли обговорить и прийти к политическим заключениям касательно списка геополитических и экономических вопросов, которые волнуют обе страны.

Информация о деталях предстоящей встречи пока что не разглашается.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, однако вмешивать в конфликт Берлин не собирается.


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