Трамп встретится с Меркель в конце апреля

Об этом сообщает Reuters.

Как указано в сообщении издания, в этом месяце, 27 апреля, президент США Дональд Трамп встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель для того, чтобы в ходе встречи правительство двух государств конструктивно могли обговорить и прийти к политическим заключениям касательно списка геополитических и экономических вопросов, которые волнуют обе страны.

Информация о деталях предстоящей встречи пока что не разглашается.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, однако вмешивать в конфликт Берлин не собирается.