11:41 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США намерены ввести ряд санкций против компаний-строителей "Северного Потока-2"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с заместителем государственного Секретаря США по вопросам Европы Аароном Митчеллом, поднял вопрос о недопустимости строительства газопровода "Северный Поток-2".

США намерены ввести ряд санкций против компаний-строителей

Об этом нардеп Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

В своем посте чиновник написал, что Арсен Аваков призвал США вести санкции против компаний - потенциальных подрядчиков для строительства очереди газопровода "Северный Поток-2".

Известно, этот вопрос сейчас находится на изучении в правительстве США.

Добавим, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рукводство Германии и Брюсселя заявило, что интересы Украинского государства будут удовлетворены по окончанию строительства российского проэкта газопровод "Северный поток-2".


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