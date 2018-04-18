США намерены ввести ряд санкций против компаний-строителей "Северного Потока-2"

Об этом нардеп Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

В своем посте чиновник написал, что Арсен Аваков призвал США вести санкции против компаний - потенциальных подрядчиков для строительства очереди газопровода "Северный Поток-2".

Известно, этот вопрос сейчас находится на изучении в правительстве США.

Добавим, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рукводство Германии и Брюсселя заявило, что интересы Украинского государства будут удовлетворены по окончанию строительства российского проэкта газопровод "Северный поток-2".