Совбез ООН начал совещание по делу Скрипаля

В среду, 18 апреля, директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Скрипаля, не было найдено следов яда BZ.

Вместе с тем постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон сообщил, что ни одна из четырех лабораторий не обнаружила следов BZ на месте инцидента.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для отравления Скрипаля могло использоваться нервно-паралитическое вещество BZ, обвинив США и Британию в разработке вещества.

Российский министр ссылался на данные швейцарской лаборатории из Шпица, которая указала на соответствие клинической картины отравления Скрипаля симптомам поражения BZ. При этом после заявления России, упомянутая швейцарская лаборатория заявила, что выводы Британии из Портон-Дауна об отравлении Скрипалей ядом типа " Новичок" не подлежат сомнению.

Как сообщал УРА-Информ, 3 апреля в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе и его дочь Юлию. Из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.