13:19 18.04.2018 | Политика | Новости
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Соглашения с Лондоном о Brexit не будет без решения по Ирландии, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Великобритания должна определить статус Ирландии после Brexit, или же никакого соглашения о "разводе" Соединенного Королевства с ЕС не будет.

Соглашения с Лондоном о Brexit не будет без решения по Ирландии, - Туск

Согласно его словам, сейчас вопрос по Ирландии является одним из наиболее деликатных в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В частности, в Лондоне хотят избежать появления постоянно контролируемой границы между Северной Ирландией - частью Соединенного Королевства - и Ирландией, которая будет оставаться в ЕС после Brexit.

Напоследок Туск добавил, что без соответствующего решения нельзя говорить о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наибольшое экономическое и политическое объединение 28 европейских государств уже начало подготовку механизма санкций против Великобритании, если будет нарушены договоренности, достигнутые на время Brexit.


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