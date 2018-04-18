Соглашения с Лондоном о Brexit не будет без решения по Ирландии, - Туск

Согласно его словам, сейчас вопрос по Ирландии является одним из наиболее деликатных в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В частности, в Лондоне хотят избежать появления постоянно контролируемой границы между Северной Ирландией - частью Соединенного Королевства - и Ирландией, которая будет оставаться в ЕС после Brexit.

Напоследок Туск добавил, что без соответствующего решения нельзя говорить о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наибольшое экономическое и политическое объединение 28 европейских государств уже начало подготовку механизма санкций против Великобритании, если будет нарушены договоренности, достигнутые на время Brexit.