15:53 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко заявила, что будет считать пытками сбор ее биоматериалов

Лишенный неприкосновенности народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов иначе чем пытками назвать нельзя.

Савченко заявила, что будет считать пытками сбор ее биоматериалов

Об этом она сообщила в прямом эфире одного из украинских телеканалов во время суда для получения разрешения на сбор биоматериалов.

Нардеп заявила, что будет расценивать как пытки каждое физическое применение силы в ее сторону, физическое отнятие чего-то у нее, что является частью тела. Она добавила, что будет оказвывать сопротивление.

Задержанная пригрозила заявлением, если ее осмелятся тронуть. Савченко сообщила, что в случае такого решение суда, будет считать его несправедливым, незаконным, идущего против прав человека.

Она напомнила, что у следствия уже есть ее биоматериалы, среди которых окурки от сигарет, что она курила, изъятые во время обысков.

После ее заявлений суд удалился в совещательную комнату, в рассмотрении дела объявили о перерыве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Народного депутата Надежду Савченко, арестованную по состоянию на сегодняшний день до 20 мая, вновь переместили из камеры СИЗО в зал столичного Шевченковского районного суда, чтобы добиться разрешения на взятие биологических образцов.


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