Савченко заявила, что будет считать пытками сбор ее биоматериалов

Об этом она сообщила в прямом эфире одного из украинских телеканалов во время суда для получения разрешения на сбор биоматериалов.

Нардеп заявила, что будет расценивать как пытки каждое физическое применение силы в ее сторону, физическое отнятие чего-то у нее, что является частью тела. Она добавила, что будет оказвывать сопротивление.

Задержанная пригрозила заявлением, если ее осмелятся тронуть. Савченко сообщила, что в случае такого решение суда, будет считать его несправедливым, незаконным, идущего против прав человека.

Она напомнила, что у следствия уже есть ее биоматериалы, среди которых окурки от сигарет, что она курила, изъятые во время обысков.

После ее заявлений суд удалился в совещательную комнату, в рассмотрении дела объявили о перерыве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Народного депутата Надежду Савченко, арестованную по состоянию на сегодняшний день до 20 мая, вновь переместили из камеры СИЗО в зал столичного Шевченковского районного суда, чтобы добиться разрешения на взятие биологических образцов.