10:50 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины получил приглашение на ближайший саммит НАТО

Президент Украины Петр Порошенко получил формальное приглашение посетить саммит НАТО в июле.

Президент Украины получил приглашение на ближайший саммит НАТО

Как заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер, планирование саммита продолжается.

Уже известно, что в рамках саммита будет встреча в формате Resolute Support Mission "Решительная поддержка", по поводу операции НАТО в Афганистане. На эту встречу мы приглашаем всех без исключения партнеров, участвующих в действиях в Афганистане, в том числе Украину.

Кроме того, в НАТО хотят увидеть прогресс в этом вопросе и оказывают поддержку, где только возможно.

Как известно, Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины по интеграции в ЕС и НАТО из-за принятого закона об образовании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Соединенных Штатов Америки Кей Бэйли категорически не согласна с блокировкой совещаний Украина-НАТО, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса для сохранении территориальной целостности страны.


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