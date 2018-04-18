15:29 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора после трагедии в Кривом Роге

Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об отмене желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.

Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора после трагедии в Кривом Роге

Соответствующее поручение Кабмин дал на заседании, 18 марта.

Отмечается, что Кабмином было поручено Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор", Национальной полиции, Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" рассмотреть вопрос об отмене желтого сигнала светофора.

Кроме этого, в правительство будет внесен на рассмотрение соответствующий проект акта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кривом роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, автобуса и легкового автомобиля, в результате столкновения погибло восемь человек, еще 12 пострадало.

Как отмечается, инцидент произошел около шести утра возле исполкома. На трассе автомобиль Mazda столкнулся с маршруткой, по инерции автомобиль отбросило в сторону, где он ударился с автобусом АрселорМиттал.


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