14:30 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко утвердил закон о выводе из тени производства вина в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно внедрения правок в некоторые законодательные акты Украины про развитие изготовления теруарных вин и натуральных медовых напитков.

Порошенко утвердил закон о выводе из тени производства вина в Украине

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Данный документ обусловливает упрощенную процедуру лицензирования изготовления для небольших предприятий винодельческой продукции на основе декларативного принципа.

Теперь производителям вин нет необходимости добиваться получения более сотни разных официальных бюрократических документов для получения лицензии на производство.

Сообщается, что чиновники ожидают, рост численности малых винокурен после утверждения закона, вывода из тени и легализации производства вина в Украине. Данная процедура автоматически позволит поднять уровень экспорта и размера поступлений в бюджет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по результатам первого квартала текущего 2018 года Украина занимает второе место в рейтинге государств-импортеров вина из Грузии.


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