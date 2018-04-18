12:58 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламентарии не поддержали повышение именных стипендий Рады

Парламент не поддержал проект постановления №7418 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "Об установлении именных стипендий Верховной рады Украины студентам высших учебных заведений" об увеличении размера именных стипендий Верховной рады Украины".

Парламентарии не поддержали повышение именных стипендий Рады

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что вначале за принятие постановления проголосовали только 190 нардепов.

Однако, после внесения спикером ВР Андреем Парубием на повторное голосование, за него проголосовало всего 181 депутат Рады.

Известно, что предлагалось установить следующие размеры именных стипендий Рады, для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес отчет правительства на иной срок в связи с командировкой за границу председателя парламентского комитета по экономическим вопросам.


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