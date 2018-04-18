МВД Украины и ФБР подписали совместный меморандум о сотрудничестве

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, по этому поводу была проведена встреча с директором ФБР Кристофером Реем, в ходе которой стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Таким образом, в документе указано, что правоохранительные органы Украины и США будут сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Аваков утверждает, что данное соглашение касается обмена информацией, а также доступа к новым техническим возможностям.

Кроме того, было подписано еще одно соглашение между Национальной полицией и ФБР, для борьбы с организованной преступностью.

В ходе встречи, страны обсудили задержание участников международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно заражала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии. При этом министр раскритиковал решение Шевченковского районного суда города Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения полицейскому.