Кабмин утвердил квоты на прием мигрантов в 2018

Согласно установленной квоте, разрешение на иммиграцию могут получить военнослужащие, которые прослужили в ВСУ три года или более. В свою очередь право на подачу документов у указанной категории иностранцев и лиц без гражданства появляется с 5 ноября 2018.

При этом, в Минобороне сообщили, что в украинской армии не служат иностранцы, которые попадают под квоту иммиграции на 2018 год. В связи с этим квота по указанным лицам не предусмотрена.

Также отмечается, с учетом предложений Минсоцполитики установлена ​​нулевая квота иммиграции будет направлена тем гражданам, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет. В частности, со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

На сегодняшний день украинское государство может приютить 690 деятелей культуры, 1020 родственников граждан Украины, 530 лиц, которые ранее пребывали в гражданстве Украины, 2147 родителей, супругов и детей иммигранта. Лица, которые инвестировали в экономику Украины не менее 100 тыс. долларов, могут претендовать на иммиграцию без ограничений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинских контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Польшей, образовались очереди из транспортных средств, выезжающих из Украины.