Гриневич рассказала о чем Порошенко говорил с Кабмином

Об этом сообщает министр образования Лилия Гриневич на брифинге после заседания правительства.

В частности, по словам министра, обсуждались вопросы улучшения взаимоотношений госинститутов, и введение таких же санкций против России, какие ввела Америка.

Гриневич заявила, что президент рассказал о результатах встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля в Турции, так как это очень важно.

На встрече также оговаривался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента и Кабинета министров перед сложными предстоящими решениями. Прошло два года действия правительства, есть где подвести результат.

Она добавила, что также широко обсуждались санкции вопрос, поскольку в руководстве страны готовят данный проект, проводятся согласования, множество совещаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об отмене желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.