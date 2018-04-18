17:36 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гриневич рассказала о чем Порошенко говорил с Кабмином

Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с членами правительства обсуждали вероятность введения дополнительных санкций против России, аналогичных американским, а также перспектива создания в Украине единой помесной церкви.

Гриневич рассказала о чем Порошенко говорил с Кабмином

Об этом сообщает министр образования Лилия Гриневич на брифинге после заседания правительства.

В частности, по словам министра, обсуждались вопросы улучшения взаимоотношений госинститутов, и введение таких же санкций против России, какие ввела Америка.

Гриневич заявила, что президент рассказал о результатах встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля в Турции, так как это очень важно.

На встрече также оговаривался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента и Кабинета министров перед сложными предстоящими решениями. Прошло два года действия правительства, есть где подвести результат. 

Она добавила, что также широко обсуждались санкции вопрос, поскольку в руководстве страны готовят данный проект, проводятся согласования, множество совещаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об отмене желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.


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