16:31 18.04.2018 | Политика | Новости
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Европарламент назначил дату следующих выборов в ЕС

Представители Европейского парламента одобрили проведение следующих выборов в Евросоюзе 23-26 мая 2019 года. Так, в выборах примут участие граждане 27 стран.

Европарламент назначил дату следующих выборов в ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП. 

По предварительным данным, парламентарии поддержали предложение Совета ЕС о дате выборов 492 голосами. Кроме того, чиновники утвердили календарь сессий Европарламента на следующий год.

В свою очередь процедура консультаций по утверждению дат проведения выборов в ЕС была подготовлена Комитетом по вопросам конституционных дел.

Стоит добавить, что 27 из 73 мандатов, которые сейчас приходятся на Великобританию, должны быть распределены между 14 государствами-членами ЕС, которые пока имеют наименьшее представительство в Европарламенте. Еще 46 мандатов останутся зарезервированы для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.


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