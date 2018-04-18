Европарламент назначил дату следующих выборов в ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

По предварительным данным, парламентарии поддержали предложение Совета ЕС о дате выборов 492 голосами. Кроме того, чиновники утвердили календарь сессий Европарламента на следующий год.

В свою очередь процедура консультаций по утверждению дат проведения выборов в ЕС была подготовлена Комитетом по вопросам конституционных дел.

Стоит добавить, что 27 из 73 мандатов, которые сейчас приходятся на Великобританию, должны быть распределены между 14 государствами-членами ЕС, которые пока имеют наименьшее представительство в Европарламенте. Еще 46 мандатов останутся зарезервированы для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.