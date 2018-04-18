08:54 18.04.2018 | Политика | Новости
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ЕС проведет переговоры с Албанией и Македонией

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии.

ЕС проведет переговоры с Албанией и Македонией

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасностной политики Федерика Могерини.

Как отметил еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, обе страны много сделали для этого в течение последних месяцев.

Он также утверждает, что сотрудничество со странами Западных Балкан в интересах ЕС. Теперь слово за странами-членами Евросоюза.

Таким образом ЕС хочет, в частности, побуждать эти страны к углублению и ускорению процесса реформ.

Известно, из шести западнобалканских стран, которые не являются членами Евросоюза, переговоры о присоединении к ЕС уже ведут Сербия и Черногория. Косово и Босния и Герцеговина являются "потенциальными кандидатами".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастьян Курц критикует военные действия Турции в Сирии и призывает Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.


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