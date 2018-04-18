ЕС может разрешить материальную помощь Украине в сумме миллиард евро

Об этом сообщает официальный сайт ЕК.

Председатель делегации Европарламента в Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС Дариуш Роcати заявил об этом в Страсбкрге.

По словам чиновника, длится процедура мониторинга выполнения Соглашения о зоне свободной торговли и запущена обработка предложения новой макрофинансовой помощи государству.

Вчера, 17 апреля, прошла встреча с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Дубровскисом по вопросу денежных начислений, и комиссия, по убеждению Росати, поддержит это предложение в ближайшем будущем.

В частности, предложение Еврокомиссии для Украины ожидает соглашения Европейского парламента и Совета ЕС.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии.