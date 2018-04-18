10:36 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Добкин опоздал на суд по Януковичу

Суд по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича начался в среду 18 апреля, на котором должен был присуствовать народный депутат Михаил Добкин. Однако, по неизвестным причинам, чиновник не пришел в Оболонский районный суд Киева для дачи показаний в качестве свидетеля.

Добкин опоздал на суд по Януковичу

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, в самом начале судебного заседания адвокат Януковича Виталий Сердюк поведал суду, что Добкин немного опаздывает. Позже стало известно, что нардеп обещал прибыть в суд о 11.00-11.15.

В настоящее время суд исследует материалы дела.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", накануне народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о своей готовности выступить в суде по делу государственной измены беглого бывшего президента Виктора Януковича.

Как указывается в опубликованном ответе депутата на обращение Сердюка, он может предоставить Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года.


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