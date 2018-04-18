Добкин опоздал на суд по Януковичу

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, в самом начале судебного заседания адвокат Януковича Виталий Сердюк поведал суду, что Добкин немного опаздывает. Позже стало известно, что нардеп обещал прибыть в суд о 11.00-11.15.

В настоящее время суд исследует материалы дела.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", накануне народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о своей готовности выступить в суде по делу государственной измены беглого бывшего президента Виктора Януковича.

Как указывается в опубликованном ответе депутата на обращение Сердюка, он может предоставить Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года.