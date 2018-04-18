Депутаты отправила на доработку конвенцию о безопасности во время футбольных матчей

Законопроект не набрал нужного количество голосов и был отправилен на повторное первое чтение в комитет. Такое решение поддержали 232 депутата Рады.

Вместе с тем, документ парламентарии рассматривали по полной процедуре. На сегодня конвенцию подписали 26 государств - членов Совета Европы, в том числе Украины. Как сказано в пояснительной записка е проекту, принимая во внимание обязательства Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, в частности по обеспечению участия Украины в международных договорах Совета Европы, Министерством молодежи и спорта Украины в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины" были приняты меры для подготовки предложений по ратификации Конвенции".

Документом также определяются ключевые принципы деятельности, направленной на противодействие потенциальным и реальным угрозам безопасности и общественному порядку во время проведения футбольных матчей и других спортивных событий, а также преодоление их негативных последствий. Такие угрозы могут возникать по разным причинам, в частности, за природных бедствий, неисправность инфраструктуры, террористические акты, любые другие проявления насилия или ненадлежащего поведения. Согласно конвенции, основной целью деятельности государств является разработка, принятие и внедрение комплексного межведомственного подхода к обеспечению порядка, охраны и безопасности во время проведения футбольных матчей и других спортивных событий, установление с этой целью эффективного взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами, осуществляющими или привлекаются к организации и проведению спортивных мероприятий.

В пояснительной записке отмечается, что участие Украины в спортивных конвенциях Совета Европы положительное влияние на развитие спортивной отрасли страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с правительством Хорватии о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий.