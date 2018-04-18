20:15 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутатам предлагают усилить контроль за выполнением Кабмином законов

Верховной Раде Украины предлагают более тщательно контролировать выполнение Кабинетом министров принятых парламентом законов.

Депутатам предлагают усилить контроль за выполнением Кабмином законов

В среду, 18 апреля, в Раде зарегистрирован законопроект №8279 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мерах по усилению контрольных функций Верховной Рады Украины ("Законы должны выполняться")". Как сказано на сайте парламента, авторами инициативы стали народные депутаты от фракций Радикальной партии Олега Ляшко, "Самопомич", "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

При этом в пояснительной записке сказано, что некоторые законы, принимаемые Радой, годами игнорируются правительством и соответствующими органами исполнительной власти. Поэтому депутаты предлагают установить механизм исполнения и контроля за обеспечением введения в действие законов, а результаты выносить на заседание парламента и увольнять члена правительства, ответственного за соответствующее направление, касающееся сферы действия закона, которая обязательно включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания Верховной Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что противоречий между правительством, парламентом и президентом нет.


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