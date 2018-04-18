15:59 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191678:nastya

День пограничника в Украине "декоммунизировали"

Сегодня, 18 апреля, в ходе заседания Кабинет министров Украины одобрил перенос празднования Дня пограничника с 28 на шестое мая.

День пограничника в Украине

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что указ президента одобрили сегодня. Таким образом, День пограничника в Украине будет отмечаться шестого мая. Разработкой нормативно-правового документа занималась администрация Госпогранслужбы.

В пресс-службе МВД уточнили, что теперь этот день в Украине будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства.

Ранее пограничники отмечали свой профессиональный праздник 28 мая - в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседание одобрил проекты указов президента Украины о назначении нескольких новых профессиональных праздников. Таким образом в Украине может появится День Государственной фискальной службы, День пограничника, День профессиональных союзов и День работника Государственной уголовно-исполнительной службы.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном Порошенко утвердил закон о выводе из тени производства вина в Украине Кабмин хочет отменить желтый сигнал светофора после трагедии в Кривом Роге У Савченко хотят принудительно отобрать биологические образцы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив