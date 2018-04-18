День пограничника в Украине "декоммунизировали"

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Отмечается, что указ президента одобрили сегодня. Таким образом, День пограничника в Украине будет отмечаться шестого мая. Разработкой нормативно-правового документа занималась администрация Госпогранслужбы.

В пресс-службе МВД уточнили, что теперь этот день в Украине будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомства.

Ранее пограничники отмечали свой профессиональный праздник 28 мая - в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседание одобрил проекты указов президента Украины о назначении нескольких новых профессиональных праздников. Таким образом в Украине может появится День Государственной фискальной службы, День пограничника, День профессиональных союзов и День работника Государственной уголовно-исполнительной службы.