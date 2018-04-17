В парламенте подтвердили рассекречивание данных об оружии

Об этом сообщил журналистам народный депутат, председатель комитета Сергей Пашинский.

По словам Пашинского, причиной для организации заседания комитета по нацбезопасности и обороны послужила статья в одном из украинских изданий, касательно закупок вооружения в одном из европейских государств.

Он добавил, что с начала 2014 года НАТО не давал поставлять оружие в Украину. Но с прошлого 2017 года обнаружились первые контракты на поставку летального оружия, в частности, поставка БМП чешского производства из Польши.

Пашинский заявил, что необходимо разобраться, есть ли в контракте момент коррупции, и если да, то привлечь виновных.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании, 17 апреля 2018 года, намерена рассмотреть вопросы ядерной политики и безопасности.