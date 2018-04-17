12:20 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В парламенте подтвердили рассекречивание данных об оружии

Информация по закупке государством вооружения Украины частично раскроется во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

В парламенте подтвердили рассекречивание данных об оружии

Об этом сообщил журналистам народный депутат, председатель комитета Сергей Пашинский.

По словам Пашинского, причиной для организации заседания комитета по нацбезопасности и обороны послужила статья в одном из украинских изданий, касательно закупок вооружения в одном из европейских государств.

Он добавил, что с начала 2014 года НАТО не давал поставлять оружие в Украину. Но с прошлого 2017 года обнаружились первые контракты на поставку летального оружия, в частности, поставка БМП чешского производства из Польши. 

Пашинский заявил, что необходимо разобраться, есть ли в контракте момент коррупции, и если да, то привлечь виновных.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании, 17 апреля 2018 года, намерена рассмотреть вопросы ядерной политики и безопасности.


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