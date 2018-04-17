В Белом доме заверили, что Трамп продолжит занимать жесткую позицию по отношению к России

Вместе с тем президент хотел бы и хороших отношений с Москвой. Об этом во вторник утром, 17 апреля, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, это будет определяться тем, как решит Россия, хочет ли она быть лучшим участником этого процесса или нет. На данный момент этого не наблюдается, поэтому президент продолжит занимать жесткую позицию, - пояснил представитель Белого дома, добавив, что по этой причине Трамп продолжает оценивать пакет санкций.

Вместе с тем Сандерс уклонилась от ответа на вопрос журналистов был в гневе Трамп после того, как западные страны объявили о числе российских дипломатов, высылаемых после инцидента с отравлением в британском Солсбери.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, газета The Washington Post написала, что Трамп разозлился из-за малого числа российских дипломатов, высланных странами ЕС.

Вместе с тем по данным издания, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приостановил введение дополнительных экономических санкций против России.