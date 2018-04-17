13:48 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская делегация поднимет в ПАСЕ вопрос "Северного потока-2"

На следующей неделе украинская делегация во время заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы поднимет вопрос строительства газопровода "Северный поток-2".

Украинская делегация поднимет в ПАСЕ вопрос

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил член постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

По его словам, уже на следующей неделе будет подниматься этот вопрос. Украинское правительство должно сделать все возможное для противодействия реализации этого законопроекта.

Кроме того, украинская делегация также настаивает, чтобы на следующей неделе в ПАСЕ состоялись дебаты по срочной процедуре.

"Дебаты - по использованию химического оружия Россией в Великобритании, ее приспешниками в Сирии. То есть, российская агрессия против мира будет темой номер 1 в ПАСЕ", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рукводство Германии и Брюсселя заявило, что интересы Украинского государства будут удовлетворены по окончанию строительства российского проэкта газопровода " Северный поток-2".


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