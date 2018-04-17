Украина при поддержке США готовит борьбу с наркобизнесом - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в ходе встречи с американскими представителями был также согласован Меморандум между НПУ и DEA USA о сотрудничестве.

Вместе с тем украинский министр отметил, что сейчас злоумышленники активно используют цифровые платежные платформы и виртуальную криптовалюту. Поэтому, для сбора электронных доказательств, нужно в кратчайшие сроки организовать взаимодействие с другими органами. В частности, это касается и на международном уровне.

В свою очередь начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что Украина планирует создать совместную группу по борьбе с международным наркотрафиком, а также для обмена оперативной информацией

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киевские правоохранители провели операцию по задержанию группы лиц, которая занималась производством и сбытом наркотических и психотропных веществ.