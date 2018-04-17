14:15 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина не станет уступать Венгрии

Украина не станет уступать Венгрии в требовании наделить масштабными правами венгерскую общину в Закарпатской области.

Украина не станет уступать Венгрии

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских каналов.

По его словам, страна противостоит, но ни содной стороны уступок нет. Кулеб заявил, что государство не боится дипломатической дискуссии, если уверенна в своей правоте в сфере международных обязательств.

Кулеб добавил, что Венгрия все же заинтересована в безопасности Украины несмотря на конфликт вв взаимоотношениях по поводу языка образования. 

Представитель Украины в ЕС сообщил, что несмотря на конфдоикт, санкции против РФ были продлены. Намерения сходить с позиции у страны нет, хотя и политически воевать с Венгрией в планы не входит, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их Украина не готова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский парламент призывает депутатов начать процесс против Венгрии.


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