Страны G7 раскритиковали химическую атаку в Сирии

Отмечается, что лидеры стран G7 признательны к предпринятым мерам США, Великобритании и Франции для снижения возможностей сирийского правительства по применению химического оружия.

По их мнению, использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности.

Кроме того, ракетный удар по Сирии считают рациональным, ограниченным, пропорциональным ответом, нанесенным после исчерпания дипломатических возможностей.

Также МИД G7 осудили отравление Скрипалей, призвав РФ срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.