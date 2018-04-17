08:21 17.04.2018 | Политика | Новости
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Страны G7 раскритиковали химическую атаку в Сирии

Главы МИД G7 осудили химическую атаку в Сирии и отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.   

Страны G7 раскритиковали химическую атаку в Сирии

Отмечается, что лидеры стран G7 признательны к предпринятым мерам США, Великобритании и Франции для снижения возможностей сирийского правительства по применению химического оружия.

По их мнению, использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности.

Кроме того, ракетный удар по Сирии считают рациональным, ограниченным, пропорциональным ответом, нанесенным после исчерпания дипломатических возможностей.

Также МИД G7 осудили отравление Скрипалей, призвав РФ срочно рассмотреть все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй  совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.


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