США подозревают РФ в зачистке следов химатаки в Сирии

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что американские власти подозревают, что российская или сирийская сторона пытается уничтожить свидетельства химатаки на местах. Так как, произошла задержка с доступом инспекторов в город Дума, который после ухода противников Башара Асада находится под контролем правительства.

В свою очередь в РФ заявили, что задержка произошла из-за субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Глава российского МИД Сергей Лавров, утверждает, что Москва ничего не зачищала на месте предполагаемой атаки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во время последнего удара по Сирии были уничтожены мощности для производства химического оружия. Удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки, Британией и Францией по химическим объектам в Сирии были легитимными и успешными. Благодаря такому удару резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций перестали быть не исполняемыми.