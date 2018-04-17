11:57 17.04.2018 | Политика | Новости
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США подозревают РФ в зачистке следов химатаки в Сирии

Американский представитель Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уорд заявил, что Россия пытается блокировать доступ международных инспекторов к месту предполагаемой газовой атаки в Сирии, для того, чтобы уничтожить свидетельства атаки на местах.

США подозревают РФ в зачистке следов химатаки в Сирии

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что американские власти подозревают, что российская или сирийская сторона пытается уничтожить свидетельства химатаки на местах. Так как, произошла задержка с доступом инспекторов в город Дума, который после ухода противников Башара Асада находится под контролем правительства.

В свою очередь в РФ заявили, что задержка произошла из-за субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Глава российского МИД Сергей Лавров, утверждает, что Москва ничего не зачищала на месте предполагаемой атаки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во время последнего удара по Сирии были уничтожены мощности для производства химического оружия. Удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки, Британией и Францией по химическим объектам в Сирии были легитимными и успешными. Благодаря такому удару резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций перестали быть не исполняемыми.


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