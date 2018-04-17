США и Великобритания заявили о кибератаках со стороны РФ

Соответствующие заявление опубликовано на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Как указано, целями кибератак являются правительственные и частные организации и поставщики интернет-услуг, поддерживающие эти сектора. Кроме того, они направлены на сетевые инфраструктурные устройства по всему миру, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры и система обнаружения сетевых вторжений.

Известно, что информацию о кибератаках они получили из нескольких источников, включая исследовательские центры в сфере кибербезопасности частного и государственного сектора.

В заявлении говорится, что кибербезопасность - это общая ответственность и что выявление угрозы в сети одной организации может предотвратить атаку в другой.

Пока РФ несет самую большую угрозу в киберпространстве. Также пострадавших от кибератак попросили сообщать о любых вирусах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ответ на отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля, Лондон может провести кибератак против России. Министерство внутренних дел Британии допускает такую возможность.