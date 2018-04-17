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Роман Зварич принял присягу народного депутата

Во вторник, 17 апреля, Роман Зварич принял присягу народного депутата.

Роман Зварич принял присягу народного депутата

Это произошло во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады. Глава парламента Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и объявил, что в зале зарегистрировались 353 народных депутата.

Через некоторое время спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о вступлении Романа Зварича во фракцию "Блок Петра Порошенко".

По его словам, согласно закону о регламенте ВРУ он сообщает о вхождении народного депутата Зварича Романа Михайловича в состав депутатской фракции партии БПП.

Напомним, Роман Зварич родился в 1953 году. Он проживает в Киеве, беспартийный. Включен в избирательный список БПП под № 82.

Как сообщал УРА-Информ, 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировал Романа Зварича народным депутатом. Его избрали на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года.


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