Роман Зварич принял присягу народного депутата

Это произошло во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады. Глава парламента Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и объявил, что в зале зарегистрировались 353 народных депутата.

Через некоторое время спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о вступлении Романа Зварича во фракцию "Блок Петра Порошенко".

По его словам, согласно закону о регламенте ВРУ он сообщает о вхождении народного депутата Зварича Романа Михайловича в состав депутатской фракции партии БПП.

Напомним, Роман Зварич родился в 1953 году. Он проживает в Киеве, беспартийный. Включен в избирательный список БПП под № 82.

Как сообщал УРА-Информ, 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировал Романа Зварича народным депутатом. Его избрали на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года.