20:05 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада уже на этой неделе может рассмотреть вопрос о создании единой украинской православной церкви - ФОТО

Верховная Рада Украины на этой неделе может рассмотреть вопрос о создании единой украинской православной церкви.

Рада уже на этой неделе может рассмотреть вопрос о создании единой украинской православной церкви - ФОТО

Во вторник, 17 апреля, во время встречи с руководством парламента и лидерами фракций президент Украины Петр Порошенко заверил, что в ближайшее время обратится к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой издать Томос относительно единой украинской поместной автокефальной церкви. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, глава государства просит парламент поддержал эту инициативу. Я уверена, что уже на этой неделе Рада примет соответствующее постановление, - написала политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава украинского государства Петр Порошенко собрал лидеров фракций для переговоров по созданию единой православной церкви нашей страны.


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