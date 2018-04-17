Рада сегодня планирует рассмотреть вопросы ядерной безопасности

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что заседание нардепы начнут с рассмотрения изменений в закон о социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, обсудят выплаты денежной компенсации на бесплатное питание детей.

Кроме этого, парламентарии намерены рассмотреть некоторые законы, которые касаться сферы использования ядерной энергии, безопасности использования ядерной энергии, усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами.

Также будет рассмотрен закон об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности относительно компенсации риска населению, которое проживает на территории зон наблюдения в объединенных территориальных общинах.

Может быть внесен в повестку дня законопроект о внесении изменений в закон о ВСУ относительно обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии, 19 апреля. По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.