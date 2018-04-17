02:00 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада определилась, когда рассмотрит избрание членов ЦИК

Парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии, 19 апреля. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время брифинга по итогам заседания Согласительного совета.

Рада определилась, когда рассмотрит избрание членов ЦИК

По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.

Вопрос об избрании необходимого количества кандидатов в состав обновленной ЦИК широкий аспект.

Однако, по мнению Парубия, до сих пор остается не решена дискуссия как из 14 кандидатов выбрать 13. Эта дискуссия имеет широкий аспект, поскольку у многих международных структур есть требование и рекомендация, чтобы было представительство фракций, которые есть в парламенте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководств Верховной Рады просит ускорить специальную проверку двух кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Состав ЦИК должен быть обновлен. Нужно также определиться с судьями Конституционного Суда, утвердить представителя парламента для проведения аудита НАБУ.


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