Рада определилась, когда рассмотрит избрание членов ЦИК

По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.

Вопрос об избрании необходимого количества кандидатов в состав обновленной ЦИК широкий аспект.

Однако, по мнению Парубия, до сих пор остается не решена дискуссия как из 14 кандидатов выбрать 13. Эта дискуссия имеет широкий аспект, поскольку у многих международных структур есть требование и рекомендация, чтобы было представительство фракций, которые есть в парламенте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководств Верховной Рады просит ускорить специальную проверку двух кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Состав ЦИК должен быть обновлен. Нужно также определиться с судьями Конституционного Суда, утвердить представителя парламента для проведения аудита НАБУ.