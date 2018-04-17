10:59 17.04.2018 | Политика | Новости
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Президент США планирует заменить американских военных в Сирии арабскими союзниками

Глава американского государства Дональд Трамп требует замены их контингента в Сирии на силы союзников на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент США планирует заменить американских военных в Сирии арабскими союзниками

Как утверждает советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, он накануне звонил руководителю разведки Египта Аббасу Камелю. речь идет о том, чтобы узнать, примет ли Каир такое предложение.

Инициатива была принята одновременно с просьбой администрации в Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов выделить миллиарды долларов на восстановление северной Сирии. Кроме того, в эти страны обратились с просьбой прислать в Сирию войска.

По данным издания, действия США связаны с опасениями Трампа, что силы сирийской армии или другие группировки, участвующие в конфликте, могут захватить подконтрольную территорию США, если американские военные покинут регион.

Вообщем-то, "арабские соединение" смогли бы сотрудничать с сирийскими курдами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американское правительство исключает все возможность прямых переговоров по Сирии с режимом президента Башара Асада.


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