После недавних ракетных ударов Сирия не сможет производить химоружие - МИД Франции

Согласно его словам, в эти выходные были разрушены места складирования химического арсенала, а также центр производства и исследовательский центр.

Также глава французской дипломатии напомнил, что Сирия в 2013 году взяла на себя обязательства уничтожить свой химический арсенал.

"Но все не было уничтожено", - утверждает Ле Дриан. Субботний удар, подчеркнул он, был "актом силы, призванным помешать распространению химического оружия - инструмента террора". "Это не было объявлением войны", - заявил он.

К слову, теперь ожидается, что ситуация в Сирии станет одной из главных тем встречи лидеров Франции и США на следующей неделе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры иностранных дел ЕС сегодня, 16 апреля, провели заседание в Люксембурге, посвященное применению химического оружия Сирии. Они настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.