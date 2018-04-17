13:53 17.04.2018 | Политика | Новости
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После недавних ракетных ударов Сирия не сможет производить химоружие - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после субботних ударов власти Сирии утратили возможность производить и испытывать химоружие. Такое заявление он сделал в интервью радиостанции France Info.

После недавних ракетных ударов Сирия не сможет производить химоружие - МИД Франции

Согласно его словам, в эти выходные были разрушены места складирования химического арсенала, а также центр производства и исследовательский центр. 

Также глава французской дипломатии напомнил, что Сирия в 2013 году взяла на себя обязательства уничтожить свой химический арсенал. 

"Но все не было уничтожено", - утверждает Ле Дриан. Субботний удар, подчеркнул он, был "актом силы, призванным помешать распространению химического оружия - инструмента террора". "Это не было объявлением войны", - заявил он.

К слову, теперь ожидается, что ситуация в Сирии станет одной из главных тем встречи лидеров Франции и США на следующей неделе. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры иностранных дел ЕС сегодня, 16 апреля, провели заседание в Люксембурге, посвященное применению химического оружия Сирии. Они настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.


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