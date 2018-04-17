Порошенко собирает глав фракций для обсуждения единой украинской православной церкви

Об этом сообщил источник во фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщается, встреча должна состояться в 14:30 с председателями фракций в Администрации президента. При этом, совещание с представителями БПП начнется предварительно в 14:00.

"Вопрос будет касаться создания единой Украинской православной церкви. Сначала планировалось, что встреча пройдет в Верховной Раде, у Парубия. Но потом что-то изменилось, перенесли в АП", - отметил собеседник агентства

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в на территории муниципальной академии. При этом огонь, который возник из мусорной кучи, перекинулся на расположенную рядом деревянную церковь.