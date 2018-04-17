14:39 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191567:labazovych

Порошенко собирает глав фракций для обсуждения единой украинской православной церкви

Глава украинского государства Петр Порошенко принял решение собрать лидеров фракций для переговоров создания единой православной церкви нашей страны. 

Порошенко собирает глав фракций для обсуждения единой украинской православной церкви

Об этом сообщил источник во фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщается, встреча должна состояться в 14:30 с председателями фракций в Администрации президента. При этом, совещание с представителями БПП начнется предварительно в 14:00. 

"Вопрос будет касаться создания единой Украинской православной церкви. Сначала планировалось, что встреча пройдет в Верховной Раде, у Парубия. Но потом что-то изменилось, перенесли в АП", - отметил собеседник агентства

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в на территории муниципальной академии. При этом огонь, который возник из мусорной кучи, перекинулся на расположенную рядом деревянную церковь.


Поделиться
Читайте также:
 
Экс-флагман чешской металлургии продан на аукционе В Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских Хуже с украинской экономикой уже не сделаешь, - Гройсман Искусство рукопожатия: как сформировался альянс Трампа по Сирии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив