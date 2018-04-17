17:15 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко определил нового члена Совета НБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил директора Центрального хранилища банка Николая Каленского членом Совета Национального банка Украины.

Порошенко определил нового члена Совета НБУ

Об этом сообщается в указе президента №102 от 17 апреля 2018 года.

Указывается, что заслуженный экономист Украины Каленский на пять лет назначен в Совет.

Подчеркивается, что Николай Каленский имеет широкий опыт деятельности в финансовой и управленческой области. В общей сложности его стаж насчитывает более сорока лет. Он начал работу в системе Национального банка Украины в 2011 году первым заместителем начальника Главного управления Национального банка Украины по Киеву и Киевской области, с 2014 он занял пост начальника Главного управления Национального банка Украины по Киеву и Киевской области вплоть до 2016 года.

До карьеры в Национальном банке Украины Николай Каленский работал начальником Контрольно-ревизионного управления в Житомирской области, заместителем министра финансов Украины, Государственным секретарем Министерства финансов Украины, Председателем Государственной таможенной службы Украины, первым заместителем Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.


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