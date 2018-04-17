Порошенко определил нового члена Совета НБУ

Об этом сообщается в указе президента №102 от 17 апреля 2018 года.

Указывается, что заслуженный экономист Украины Каленский на пять лет назначен в Совет.

Подчеркивается, что Николай Каленский имеет широкий опыт деятельности в финансовой и управленческой области. В общей сложности его стаж насчитывает более сорока лет. Он начал работу в системе Национального банка Украины в 2011 году первым заместителем начальника Главного управления Национального банка Украины по Киеву и Киевской области, с 2014 он занял пост начальника Главного управления Национального банка Украины по Киеву и Киевской области вплоть до 2016 года.

До карьеры в Национальном банке Украины Николай Каленский работал начальником Контрольно-ревизионного управления в Житомирской области, заместителем министра финансов Украины, Государственным секретарем Министерства финансов Украины, Председателем Государственной таможенной службы Украины, первым заместителем Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.