Польша нарушила европейские законы

Об этом сообщает опубликованное решение суда.

По мнению арбитража, Польша проигнорировала обязательства, возложенные на нее директивой ЕС по обеспечению безопасности естественных местообитаний, дикой флоры и фауны, охраны птиц. Страна вырубывала наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который произрастал на территории Европы с доисторических времен.

Суд решил, что оправдания польского руководства неубедительны и недостаточны, поскольку вырост популяции жука-короеда есть недостаточным обоснованием вырубки пущи.

Однако итог суда не влечет за собой материальных санкций, потому что руководство государства прекратило вырубку в пуще.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины.