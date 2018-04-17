13:17 17.04.2018 | Политика | Новости
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Польша нарушила европейские законы

Суд Европейского Союза принял решение в сторону руководства польского государства, что страна, наладив масштабную вырубку Беловежской пущи, пошла против законодательства ЕС.

Польша нарушила европейские законы

Об этом сообщает опубликованное решение суда.

По мнению арбитража, Польша проигнорировала обязательства, возложенные на нее директивой ЕС по обеспечению безопасности естественных местообитаний, дикой флоры и фауны, охраны птиц. Страна вырубывала наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который произрастал на территории Европы с доисторических времен.

Суд решил, что оправдания польского руководства неубедительны и недостаточны, поскольку вырост популяции жука-короеда есть недостаточным обоснованием вырубки пущи. 

Однако итог суда не влечет за собой материальных санкций, потому что руководство государства прекратило вырубку в пуще.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины.


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