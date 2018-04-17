23:27 17.04.2018 | Политика | Новости
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Первого президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности

Бывшего президента Румынии Иона Илиеску во вторник, 17 апреля, вызвали в Генеральную прокуратуру страны.

Первого президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности

Там ему официально предъявили обвинение в преступлениях против человечности. Как сообщают местные СМИ, после предъявления он не сделал никаких заявлений для прессы.

Вместе с тем накануне Илиеску написал в своем блоге, что его "не удивило решение президента Клауса Йоханниса, который дал разрешение на начало процедуры уголовного преследования", однако это решение, по его словам, "не вписывается в законодательные рамки".

Как сообщал УРА-Информ, несколькими днями ранее президент Йоханнис удовлетворил иск Генпрокуратуры о начале уголовного преследования в отношении бывших руководителей - экс-президента Илиеску, бывшего премьера Петра Романа и экс-вице-премьера Джелу-Войкан Войкулеску.

Все трое обвиняются в насильственном подавлении протестов шахтеров в июне 1990 года. В результате столкновений между манифестантами и представителями Вооруженных сил Румынии четыре человека погибли, а около 1,5 тысячи получили травмы и огнестрельные ранения.

Напомним, Илиеску был президентом Румынии с 1990 по 1996 года и с 2000 по 2004 года. Сейчас ему 88 лет.


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