Депутаты отправили на доработку законопроект о ядерной безопасности

Законопроект в первом чтении поддержали лишь 205, 218, 215 народных депутатов при 226 необходимых. Вместе с тем за отправку документа на доработку проголосовал 241 политиков.

При этом несколько депутатов во время обсуждения проекта заявили, что принятие документа может грозить закрытием рентгенологических кабинетов.

В то же время, закон предусматривает гармонизировать законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установить единые основные нормы безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

Целью проекта является учет требований по государственному регулированию вопросов, касающихся обращения с урановыми рудами.

Проектом планируется урегулировать вопросы ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона и вопросы радиационной защиты при медицинском облучении.

Кроме того, предусматривается усовершенствовать госрегулирование деятельности по добыче и переработке урановых руд и введение лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Законопроект также урегулирование проведение диагностической и терапевтической процедуры с использованием источников ионизирующего излучения, обеспечивают надлежащее качество этих процедур, оценивают диагностические дозы пациентов, осуществляют планирование лечебных доз, обеспечивают радиационную защиту пациентов и проверку радиационных параметров оборудования, используемого в диагностической и интервенционной радиологии, ядерной медицине, компьютерной томографии и радиотерапии.

Применение любых источников ионизирующего излучения для медицинского облучения, введенных в эксплуатацию после 6 февраля 2018 года, запрещается при использовании: рентгеновских аппаратов, предназначенных для проведения рентгеноскопии без усилителя рентгеновского изображения;

новых рентгеновских аппаратов без устройства для осуществления автоматизированного контроля экспозиции и дозы (мощности дозы);

аппаратов для дистанционной лучевой терапии с номинальным значением энергии пучка более 1 мегаэлектронвольт без устройства для проверки основных параметров облучения; аппаратов в интервенционной радиологии без устройства или функции информирования врача и лиц, выполняющих медицинское облучение, о дозе облучения пациента;

аппаратов в интервенционной радиологии и компьютерных томографов, в том числе оборудования для планирования и выполнения медицинского исследования, без устройства или функции информирования врача и лиц, выполняющих медицинское облучение, о значении параметров режимов работы указанного оборудования в конце медицинского исследования, необходимых для оценки дозы облучения пациента;

новых нерадионуклидних установок и устройств, генерирующих ионизирующее излучение, без устройства для информирования врача о параметры, необходимые для оценки дозы облучения пациента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня вопрос о ядерной безопасности стоял в повестке дня. Народные депутаты планировали его принять.