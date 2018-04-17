Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром

Об этом сообщает издание "Новости Армении".

Как отмечается, 77 депутатов парламента проголосовали за назначение Саргсяна, 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания.

Теперь правительство Армении должно быть сформировано в течении 15 дней после избрания премьер-министра. Таким образом, у главы правительства есть пять дней чтобы представить президенту страны кандидатуры вице-премьеров и министров,

Добавим, что Серж Саргсян был выдвинут на должность правящей коалиции в лице Республиканской партии Армении и Армянской Революционной Федерацией (Дашнакцутюн). На фоне выдвижения кандидата в премьер-министры, армянская оппозиция проводит массовые акции протеста, выступая против кандидатуры Саргсяна.

Саргсян был президентом Армении с апреля 2008 года до апреля 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", полиция Армении готова применить спецсредства для разгона митинга. При этом в полиции предупредили участников акций протестов возможности применения средств для разгона акции.